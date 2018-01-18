عمرو أديب يسخر من غلق قناة الشرق- فيديو

كتبت- مي مدحت:

علق الإعلامي عمرو أديب، على إغلاق قناة " الشرق" بسبب الصراع بين أيمن نور مدير القناة والعاملين بها .

وقال " أديب" عبر برنامجه " كل يوم"، المذاع عبر فضائية" on live"، أمس الأربعاء: "العاملين قالوا إن أيمن نور بياخد فلوس القناة في جيبه، الناس اللي قالوا مش لاقيين ناكل ومعناش فلوس".

وسخر " أديب" من بيان أيمن نور الذي أصدره قائلا: "أيمن واخد الفلوس كلها والعاملين كانوا متعشمين أنه يفك الكيس شوية، الناس في غربة بردو".

وتابع ساخرا: "حاجة تحزن الواحد كان نفسه أنها تفضل مكملة".