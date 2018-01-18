"الكهرباء" توقع عقدي "مفاتيح الجهد المتوسط والمنخفض" مع "شنايدر إليكتريك"

كتب- محمد صلاح:

وقعت شركة شنايدر إليكتريك، العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة و التحكم الآلي، اليوم الخميس، عقد توريد لوحة المفاتيح AIS على الجهدين المتوسط والمنخفض لمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة ومحطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية).

حضر توقيع العقد، المهندس خالد كامل، رئيس قطاع الطاقة لشركة شنايدر إليكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمد مختار، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

وقال المهندس خالد كامل، رئيس قطاع الطاقة لشركة شنايدر إليكتريك، إن الشركة تتعاون بشكل كبير مع قطاع الكهرباء المصري لتدعيم خطط تنمية منشآت إنتاج الطاقة، وتدعيم استراتيجية قطاع الطاقة المصري في كل مجالات إنتاج الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة، ونساهم في العديد من المحطات بتوفير أحدث التكنولوجيا العالمية لتحسين عمليات إدارة الطاقة في محطات الإنتاج.

وأوضح "كامل" في تصريحات صحفية، اليوم، أن شنايدر إليكتريك تنتهي خلال 12 شهرًا من تنفيذ عمليتي لوحة المفاتيح للمحطتين على الجهدين المتوسط والمنخفض، وربطهما بالشبكة القومية لكهرباء مصر بمنتهى الكفاءة والاعتمادية.

وقال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن محطتي توليد كهرباء غرب القاهرة و أسيوط (الوليدية) تأتيان ضمن المشروعات القائمة التي يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها لزيادة قدرات إنتاج الطاقة، و تأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.

وأوضح أن كل مشروع يتكون من غلاية تعمل بتكنولوجيا "الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات، وربط محطة كهرباء أسيوط بالشبكة الكهربائية الموحدة على جهد 500 ك.ف، ومحطة كهرباء غرب القاهرة على جهد 500/220 ك.ف.