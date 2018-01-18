الإسكان: طرح أراضٍ للمطورين العقاريين بالعلمين الجديدة في مارس المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للشؤون الفنية، طرح قطع أراضٍ بمساحات مختلفة على المطورين العقاريين بمدينة العلمين الجديدة نهاية شهر مارس المقبل، بنظام الشراكة، أو بالبيع الحر.

وأضاف عباس خلال كلمته بالمؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب، اليوم الخميس، أن أسباب تأخر طرح الأراضي؛ بسب سياسة وزارة الإسكان بعدم طرح أي أراضٍ غير كاملة المرافف، بجانب الانتهاء من عقود الشراكة المُعلن عنها الشهر الماضي.

وأوضح نائب وزير الإسكان، طرح قطع أراضٍ للمطورين العقاريين في مدينة غرب قنا وغرب أسيوط، بداية أبريل المقبل.​