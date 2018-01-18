​حزب شفيق ينفي دعمه "عنان" في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب- إسلام ضيف:

نفى حزب الحركة الوطنية المصرية، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعم الفريق أحمد شفيق، للفريق سامي عنان المرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد خالد العوامي، المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الفريق شفيق ليست له أي حملات ولا علاقة له ولا للحزب بأي حملات.

وأضاف العوامي، أن موقف الحزب النهائي من انتخابات الرئاسة لم يتحدد بعد، وسيكون قرارًا مؤسسيًا، وسيكون عقب غلق باب الترشح لاختيار المرشح الأمثل والأفضل لمصر خلال المرحلة الراهنة وبما يدعم خيارات الشعب المصري.

كان رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، أعلن الأسبوع الماضي، تراجعه عن قرار سابق بالترشح للانتخابات الرئاسية.