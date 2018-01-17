​السيسي: المرتبات زادت 150 مليار جنيه منذ 2011

كتب- إسلام ضيف:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المرتبات زادت منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، متابعًا "احنا بنستلف وهنستلف وهندفعها، لأنها مرتبات المصريين اللي بيعيشوا عليها، كل ده أنا بتكلم عن المرتبات فقط، دون دعم".

وأضاف السيسي في مؤتمر "حكاية وطن": "أنا أقسمت على رعاية مصالح الشعب، ولم أخفي صعوبة الأوضاع السياسية، والإصلاح الاقتصادي تأخر 40 عامًا".

وأشار إلى أن الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي ارتفعت 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعبة.

وأكد الرئيس السيسي أنه دون الإصلاح الاقتصادي لن يكون بمقدور الدولة أن تفي بالأجور أو المعاشات أو التعليم أو الصحة.