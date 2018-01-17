​وكيل البرلمان: كلمة السيسي بمؤتمر حكاية وطن حملت "عرفان" بجميل الشعب

كتب – محمود رمزى:

وصف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بـ"منتهى المصداقية والشفافية في تعامل أي رئيس ديمقراطى مع شعبه".

وقال وهدان، في تصريح لمصراوي، إن الرئيس السيسي كشف بلغة الأرقام عن حجم الجهد الذي تقوم به مؤسسات الدولة لبناء الوطن من جديد، والتحديات التي واجهت البلد على مدار السنوات الماضية، مضيفا: "ما ذكره الرئيس السيسي عن الشعب المصري رسالة إلى كل مسئول أن الشعب هو مصدر القوة والبناء".

وأضاف: "عندما يرد الرئيس على مقولة سيدة (إحنا وراك ياريس) بـ(أنا عايزكم جنبي وقدامي) فإنه يقدم رسالة هامة مفادها كلنا فريق واحد ونعمل من أجل تحقيق هدف واحد".

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن "الكلمة حملت عرفان واضح للشعب المصري الذي تصدى لحكم الجماعة الإرهابية وفوضه في محاربة الارهاب عقب ثورة 30 يونيو 2013".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقى كلمة في اليوم لمؤتمر "حكاية وطن" الذي يستمر لـ3 أيام في أحد فنادق القاهرة بمشاركة عشرات من الشباب ورموز مصر في عدد من المجالات.

ويرصد المؤتمر انجازات مصر وقيادتها وأجهزتها التنفيذية طوال 4 سنوات ماضية، بحضور ممثلين عن كل فئات المجتمع، كما يجيب خلاله الرئيس السيسي عن أسئلة واستفسارات المصريين الواردة عبر مبادرة "اسأل الرئيس" التي أطلقتها رئاسة الجمهورية.​