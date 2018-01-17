رئيس فلسطين: سقط منا 30 شهيدًا و7000 جريح منذ قرار ترامب

كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن القدس ستظل مفتوحة أمام كل الديانات السماوية دون تفريق؛ لأن المسلمين يؤمنون بكل الأديان وبكل الرسل ولا يفرقون بين أحد منهم.

وقال عباس، خلال كلمته بمؤتمر نصرة القدس المنعقد اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، إنه يأمل أن يتمخض هذا المؤتمر عن نصرة حقيقية للقدس، وأن يرى المرابطين من كل الدول العربية والإسلامية يتوافدون على القدس، لنصرتها ودعم أهلها.

وأوضح أنه منذ وعد ترامب بنقل عاصمة إسرائيل إلى القدس، سقط من الفلسطينيين 30 شهيدًا، و7000 جريح، و1000 معتقل، تضحية ودفاعًا عن القدس ورفضًا لقرار ترامب، مؤكدًا أن يوم الحرية آت لا محالة.

وأضاف: "القدس قدسكم، والقيامة قيامتكم، والأقصى أقصاكم، والمهد مهدكم، لا تتركونا وحدنا".

وتابع الرئيس الفلسطيني، "كُتب على الفلسطينيين المرابطة على أبواب القدس، ولكنها ليست للفلسطينين فقط، بل لكل المسلمين والمسيحين".