تفاصيل اليوم الأول لمؤتمر "حكاية وطن" بحضور السيسي

القاهرة - مصراوي:

تنطلق فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" مساء اليوم الأربعاء، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 17 - 19 يناير الجاري بفندق الماسة بالقاهرة.

وتضم فعاليات اليوم الأول، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بعرض فيلم تسجيلي لانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله في تمام الساعة السادسة إلا ربع.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة عقب عرض الفيلم، لتنتهي بذلك فعاليات اليوم الأول.

ويأتي المؤتمر حرصًا من الرئيس السيسي على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصةً الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة؛ لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

ويتضمن اليوم الثاني، المقرر له غدًا الخميس، جلسة بعنوان "محور المشروعات القومية" يتم خلالها عرض فيلم وكلمة للرئيس السيسي، ونقاش بين الوزراء والمناظرين، على أن يجيب الرئيس عن أسئلة الحضور.

كما يتضمن اليوم الثاني، جلسة أخرى تحت عنوان "محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، تتضمن عرض فيلم آخر، وكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقاش بين المناظرين، ينتهي بإجابة الرئيس السيسي على أسئلة المواطنين.​