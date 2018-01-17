"أبو مازن": أهل فلسطين في رباطٍ حتى يأتي نصر الله

كتب - محمود مصطفى وياسمين محمد:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وأغلى على الأمة العربية من نفوسها.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، اليوم الأربعاء، والذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، أن أهل فلسطين في رباط على الحق، لا يضرهم من خالفهم ومن عاداهم، حتى يأتي نصر الله ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة.

وتابع الرئيس الفلسطيني: "الله وعدنا أن نذهب لنصلي في الأقصى جميعًا، موجهًا الشكر للإمام الأكبر والأزهر الشريف وجمهوربة مصر العربية على دعمها للقضية الفلسطينية، التي في أمس الحاجة لهذه الجهود بعد أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغ العداء أشده"، على حد قوله.

وقال أبومازن: إننا اليوم أمام تحديات كبرى ومؤامرة تستهدف القدس وقيمه الدينية والحضارية وتضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية.

وأضاف أبومازن، أن الرئيس الأمريكي ادعى زورًا وبهتانًا أن القدس عاصمة فلسطين في تحدٍ سافرٍ للمسلمين والمسيحيين في أنحاء العالم.