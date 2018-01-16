ننشر تفاصيل مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس السيسي

كتب- مصطفى المنشاوي:

حصل "مصراوي" على تفاصيل مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 17 - 19 يناير الجاري بفندق الماسة بالقاهرة.

ويأتي المؤتمر حرصا من الرئيس السيسي على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة؛ لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

جدول أعمال اليوم الأول يبدأ مع وصول الرئيس السيسي القاعة الكبرى في تمام السادسة إلا الربع مساء، وعرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات، تعقبه كلمة الرئيس.

تحت عنوان "محور المشروعات القومية"، تنطلق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر في تمام الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس، بفيلم تسجيلي أيضا عن أبرز إنجازات الرئيس خلال السنوات الأربع الماضية، ثم كلمة السيسي تعقبها جلسة نقاش بين عدد من الوزراء والمناظرين، ورد الرئيس على الأسئلة.

وتشهد قاعة الأميرة فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر التي تبدأ في تمام الثانية إلا خمس دقائق ظهر الجمعة، تحت عنوان "محور السياسة الخارجية عن مكافحة الإرهاب".

وعقب انتهاء جلسة النقاش، يرد الرئيس السيسي على أسئلة المواطنين خلال فقرة "اسأل الرئيس"، وذلك من السادسة وحتى الثامنة مساء.