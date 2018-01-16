الصحة توافق على رفع أسعار 30 صنفًا دوائياً

كتب - أحمد جمعة:

وافقت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي التي تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، في تصريحات تليفزيونية، إن الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%.

وأشارت "زيادة" إلى أن إجمالي عدد النواقص في السوق المصري من الأدوية يبلغ 222 صنفًا دوائيًا، إلا أن هناك بدائل لها، نافية وجود أي موجة أخرى لتحريك أسعار الدواء بشكل عام.​

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