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الصحة توافق على رفع أسعار 30 صنفًا دوائياً

10:46 م الثلاثاء 16 يناير 2018
الصحة توافق على رفع أسعار 30 صنفًا دوائياً

كتب - أحمد جمعة:

وافقت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي التي تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، في تصريحات تليفزيونية، إن الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%.

وأشارت "زيادة" إلى أن إجمالي عدد النواقص في السوق المصري من الأدوية يبلغ 222 صنفًا دوائيًا، إلا أن هناك بدائل لها، نافية وجود أي موجة أخرى لتحريك أسعار الدواء بشكل عام.​

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