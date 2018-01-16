"برلمانية النور" تحرر توكيلات ترشيح السيسي للرئاسة: "أمل شعب"

كتب - محمد نصر:

قال أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن نواب الحزب حرروا اليوم الثلاثاء، توكيلات بالشهر العقاري لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "العرجاوي" في تصريحات لمصراوي، أن "الرئيس السيسي هو أمل شعب وليس مجرد رئيس".

وأوضح أن الرئيس السيسي حقق إنجازات كبرى خلال الـ 4 سنوات الماضية ولا بد أن يستكمل مسيرته في التنمية، متابعا: "دعم السيسي واجب".​