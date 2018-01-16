وكيل "النواب": السيسي قائد اعتمد على الله وإرادة المصريين

كتبت - مروة شوقي:

وجه السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، التحية لشهداء مصر من رجال الجيش والشرطة، ولجميع القبائل العربية والمصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده مجلس القبائل العربية اليوم الثلاثاء، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وقال الشريف إن: "السيسي قائد وزعيم اعتمد على الله وإرادة المصريين لتحقيق نهضة حقيقية في مصر".

وأضاف: "عندما قلت للرئيس أعانك الله، قال لى ادعو لمصر أن تعود لها ريادتها"، لافتًا إلى أن الكل مسؤول عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة للتعبير عن قيمة مصر وإرادتها.​