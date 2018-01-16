وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بمئوية ميلاد "عبدالناصر"

القاهرة - أ ش أ:

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية الكبرى التي نظمتها دار الأوبرا مساء اليوم الثلاثاء، احتفالا بمئوية ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز ووزيرة التخطيط هالة السعيد، والقائم بأعمال رئيس دار الأوبرا مجدى صابر.

وقامت اوركسترا الموسيقى العربية التي تضم 65 عازفا وفنانا بإحياء الاحتفالية، خاصة وأنه تم تكوينه خصيصا لهذه المناسبة بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

وعزفت الأوركسترا مجموعة من أشهر الاعمال التي تجسد مفهوم القومية العربية وتدعم الانتماء والفخر بالوطن وتخلد ثورة 1952 وقائدها الذى يظل رمزا وملهما وقائدا شكّل جزءا من تاريخ مصر والأمة العربية بانجازات ومبادئ ما زالت تحيا حتى اليوم ويسير على هداها الكثيرون ومنها موسيقى "اسلمى يا مصر" ، "ع الدوار" أداء ياسر سليمان ، "على باب مصر" قدمتها غادة آدم ، "والله وعرفنا الحب - يا نسمة الحرية " أداء أحمد محسن ، و "تعيشي لكل الشعب" أداء آيات فاروق ، "صورة " أداء محمد متولي ، "يا اغلى اسم في الوجود".

حضر الاحتفالية عدد من الساسة والمفكرين والأدباء والفنانين والإعلاميين و ممثلون من مختلف الدول العربية.

و أعدت وزارة الثقافة بمختلف القطاعات برنامجا للاحتفال بهذه المناسبة ،تضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة، تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة، حيث أقامت دار الكتب والوثائق القومية أمس الاثنين ندوة بعنوان "مئوية جمال عبد الناصر" بمقرها بالفسطاط بحضور الدكتورة هدى عبد الناصر و عدد من أفراد أسرة الزعيم الراحل.​