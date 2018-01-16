رسمياً.. "السكك الحديدية" تعلن موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات

كتب - أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مساء الثلاثاء، الانتهاء من دراسة تحريك أسعار تذاكر القطارات، ويجري مراجعتها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوع.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إنها تسعى لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري.

واشتكى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، في تصريحات له، من تكبد هيئة السكك الحديدية خسائر بلغت 200 مليون جنيه منذ يونيو الماضي، بعد ارتفاع أسعار السولار، موضحًا أن زيادة أسعار التذاكر ضرورة لاستمرار تقديم الخدمة.

وحصل مصراوي، في وقت سابق، على المقترحات الأولية لأسعار التذاكر الجديدة المزمع تطبيقها بناء على تقرير قطاع الموازنات والتشغيل بالوزارة، ومن المقترح رفع أسعار تذاكر القطارات العادية والمميزة والمعروفه بـ"قطارات الغلابة" بنسبة 150% وكذلك القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية بنسبة 20% لتصبح أكبر زيادة لأسعار تذاكر القطارات في تاريخ السكك الحديدية.



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