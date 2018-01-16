مجلس الوزراء يوافق على رعاية مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة العمى

كتب - أحمد جمعة:

وافق رئيس مجلس الورزاء، الثلاثاء، على رعاية مبادرة "عنيك في عنينا" ودعمها في تحقيق أهدافها في محاربة العمى في محافظات الجمهوية.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" ومنسق عام المبادرة، إن رعاية مجلس الوزراء للمبادرة تعكس حرصه على دعم العمل الأهلي الواعي، ودعم الجهود التي تهدف لتقديم خدمات إنسانية وطبية ذات جودة عالية بالمجان للفئات الأكثر احتياجا في مصر.

وأشار إلى أن مبادرة "عنيك في عنينا" تقدم نموذجا ناجحا في التعاون بين القطاع الخاص متمثل في بعض المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني "مؤسسة صناع الخير".

وأوضح "زمزم" أن المبادرة تقوم بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في طب وجراحة العيون التي تقوم بتوقيع الكشف الطبي اللازم على الأهالي في القرى والنجوع وتقديم العلاج الدوائي المطلوب وعمل النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة بالمجان تماما.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة، أن «عنيك في عنينا» حتى الآن جابت ثلاث محافظات هي الفيوم والبحيرة والمنوفية، حيث نظمت قافلة مكبرة بقرى الوابور بمركز إطسا بالفيوم، كما نظمت قافلة موسعة في قرى مركز الرحمانية بالبحيرة وقافلة أخرى بقرى مركز قويسنا بالمنوفية.

وأضاف في بيان الثلاثاء، أن العمليات الجراحية للمرضى الذين وقع عليهم الكشف في القوافل وتأكد احتياجهم لعمليات جراحية بدأ إجراؤها بالفعل، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف القيام بعمل مسح لأكثر من 100 ألف مواطن سنويا، وإجراء 20 ألف عملية عيون، بالإضافة إلى تقديم 50 ألف نظارة طبية وأدوية بقيمة 5 ملايين جنيه سنويا.