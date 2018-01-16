بكري: ندعم السيسي لحماية الوطن من الأعداء

كتبت - مروة شوقي:

تصوير - هاني رجب:

وجَّه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التحيّة إلى روح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده، مؤكدًا أنه قدم حياته دفاعا عن الأمة والقوات المسلحة في فترة تاريخية استهدفت الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده مجلس القبائل العربية اليوم الثلاثاء، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وقال بكري، إن انحيازه وتأييده للرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، ينبع من كونه يحمل برنامجا وطنيا لابد أن يستكمله، ووجود تحديات خطيرة تستهدف الدولة المصرية علينا مواجهتها، مضيفًا: "لذلك نكلف السيسي برئاسة الوطن لحمايته من الأعداء".