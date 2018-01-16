قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة السبت المقبل لمدة 6 ساعات

كتب - السيد الحراني:

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه بـ 8 مناطق؛ نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه الجيزة، وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل السبت المقبل، وحتى الساعة 6 صباح الأحد.

والمناطق هي: "ميدان الجيزة – شارع الجامعة – الدقى – العجوزة – المهندسين – بين السرايات – شارع التحرير – شارع النيل بدءاً من كوبرى الجامعة وحتى شارع الفالوجا".

وكلف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.

وأهابت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء، المواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة ( 114).