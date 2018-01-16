وصول وسفر 42 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر في ديسمبر الماضى

كتب- أحمد نجيب:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 34 ألف راكب بموانيها خلال شهر ديسمبر الماضي، خلال استقبال 19 ألف راكب ومغادرة 15 ألف راكب، بموانئ سفاجا ونويبع.

وأضاف المتحدث، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن موانئ الهيئة شهدت خلال نفس الفترة وصول وسفر 8 آلاف سائح، خلال استقبال 4 آلاف سائح ومغادرة 4 آلاف سائح، بموانئ شرم الشيخ والغردقة ونويبع.

وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 17 ألف راكب، خلال استقبال 8 آلاف راكب ومغادرة 9 آلاف راكب، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 17 ألف راكب، من خلال استقبال 11 ألف راكب ومغادرة 6 آلاف راكب.

كما شهد ميناء شرم الشيخ استقبال 2000 سائح ومغادرة 2000 سائح، بينما شهد ميناء نويبع استقبال 1000 سائح ومغادرة 1000 سائح، وشهد ميناء الغردقة استقبال 1000 سائح ومغادرة 1000 سائح.