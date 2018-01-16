الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء بجميع المناطق

القاهرة - (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

وسط الدلتا 11 19

الإسكندرية 11 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 19

السلوم 07 17

سيوة 06 19

بورسعيد 14 18

دمياط 12 18

العريش 07 18

رفح 07 17

الإسماعيلية 10 20

السويس 10 20

رأس سدر 10 20

نخل 02 17

نويبع 13 19

طابا 12 18

كاترين 02 12

الطور 11 21

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 14 21

مرسى علم 15 23

الفيوم 08 19

بنى سويف 08 19

المنيا 07 18

أسيوط 07 19

سوهاج 07 20

قنا 08 21

الأقصر 07 22

أسوان 09 21

أبوسمبل 09 21

الوادى الجديد 10 21

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

راس حدربة 17 25

حلايب 18 24