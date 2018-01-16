برلماني يهاجم رئيسة حي غرب المنصورة: "الهانم مش بتشتغل"

كتب- أحمد علي:

انتقد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أداء رؤساء أحياء مدينة المنصورة، ومنهم رئيسة حي غرب المنصورة، لتقاعسهم عن أداء العمل المنوط بهم، مطالبًا وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في آليات اختيار رؤساء الأحياء.

وقالت خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، إن المنصورة بها كوارث انهيار المباني، دون أي دراية أومتابعة من رؤساء الأحياء، ففي حي غرب المنصورة هناك 4 "بلوكات" بمسمى مساكن الجلاء بالمنصورة معرضة للانهيار دون أي متابعة من رئيسة الحي.

وقال: "الهانم رئيسة الحي مش بتراعي شغلها ومش بترفع تقاريرها للمحافظ من أجل ترميم هذه البلوكات".

وناشد الشرقاوي الحكومة سرعة ترميم هذه العمارات في أقرب وقت حتى لا نكون أمام كارثة كبرى خلال الفترة المقبلة.​