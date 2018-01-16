مصراوي داخل الحي السكني بالعاصمة الإدارية.. 25 ألف وحدة كاملة التشطيب- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان خلال الأسابيع المقبلة، لطرح أولى وحدات سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تنفيذ ما يقرب من 60% من الوحدات السكنية ضمن الحي السكني بالعاصمة الجديدة.

ويترقب المواطنون بكل الفئات في مصر الطرح الأول لوزارة الإسكان في مشروع العاصمة الإدارية، خاصة بعد أن وصلت نسب التنفيذ في الحى الحكومي إلى درجة كبيرة بلغت أكثر من 60% في بعض المشروعات.

مصراوي تفقد الحى السكني بمشروع العاصمة الإدارية، وحوالي 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بأعلى جودة من التنفيذ.

وأوضح المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن العمل بدأ في العمارات داخل الحي السكني بالعاصمة الإدارية منتصف العام الماضي، الذي يتضمن 25 ألف وحدة سكنية، بمساحات من 130 مترًا وحتى 180 مترًا، وتتكون العمارات داخل الحي السكني من بدروم وأرضي و7 أدوار متكررة، وتتكون الشقة من 3 غرف وريسبشن و2 حمام ومطبخ له بلكونة وحجرة نوم بحمام مستقل.

وأضاف عباس في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 90 و115 مترًا، والانتهاء من تجهيز 8 مواقع كبرى لإقامة مدارس دولية داخل الحي السكني، لتصبح جاهزة للتشغيل، مع تسكين الوحدات السكنية.

وعن أسعار الوحدات داخل الحي السكني، قال إنها مازالت تحت الدراسة، ولن تُعلن الأسعار إلا بعد الانتهاء من عمليات التنفيذ وحساب قيمة الأرض والمرافق وبالتالي نتمكن من الوصول للسعر الحقيقي، والأسعار لن تصل إلى أسعار المطورين العقاريين داخل العاصمة الإدراية.