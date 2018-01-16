عبدالعال رافضًا طلبات نواب بالانتقال للجان أخرى: "هيعمل خلل"

كتب- أحمد علي:

رفض الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عددًا من الطلبات التى تقدم بهاء نواب بالمجلس للانتقال إلى لجان أخرى غير اللجنة المقيدين بها.

وقال عبدالعال- خلال الجلسة العامة- إنه تلاحظ للأمانة العامة أن هناك طلبات من بعض الأعضاء للانتقال إلى لجان "نوعية " خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس اجتمع لإلغاء قرار كان قد اتخذ من قبل بنقل 16 عضوًا إلى لجان نوعية أخرى وتم رفض طلب الأعضاء.

وتابع: "هناك تحرك في اللجان بطريقة تخل بعملها"، لافتًا إلى أن نائب بلجنة النقل طالب بالانتقال إلى لجنة أخرى دون سابق خبرة، وكل هذا يؤدي إلى خلل في توزيع الأعضاء على اللجان.

واستطرد رئيس مجلس النواب: "هناك لجنة بها 7 أعضاء وأخرى بها أكثر من ذلك، ولا بد من تصحيح الأمر".