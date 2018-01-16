المؤسسة المصرية- الروسية للثقافة تحتفل السبت بمئوية "عبدالناصر"

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم الدكتور حسين الشافعي، إنه سيتم تنظيم حفل كبير بالعاصمة الروسية موسكو يوم السبت القادم، للاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بحضور ممثلي السفارة المصرية بروسيا والملحقين العسكريين العرب المعتمدين لدى روسيا وذلك بالقاعة المركزية لجمعية قدماء المحاربين الروس.

وأكد الشافعي، في تصريح الثلاثاء، أن المؤسسة ستنظم- في إطار مبادرتها للاحتفال بهذه المناسبةـ العديد من الفعاليات ومنها المؤتمر الدولى الثالث للتواصل الثقافي العربي الروسي مساء يوم 28 يناير الحالي بدار الوثائق القومية بالفسطاط، والذى تجري فعالياته على هامش الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح أنه ستقام في يوم 9 فبراير المقبل احتفالية بمدينة سانت بطرسبورج- العاصمة الثقافية بروسيا - لإزاحة الستار عن التمثال البرونزي النصفي للزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وهو من أعمال الفنان أسامة السروى، وذلك بمشاركة وفد مصري يضم عبد الحكيم جمال عبد الناصر والمهندس صبرى العشماوى رئيس جمعية بناة السد العالي، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري إلى جانب السفير المصري لدى روسيا ونخبة من السفراء العرب و الرموز الوطنية الروسية و أساتذة و معاهد الاستشراق.

وأشار إلى أن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم ،أصدرت مجموعة من الكتب المهمة بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد عبدالناصر منها عبد الناصر مثقفًا، أغنية لعبدالناصر، ناصريون، ناصر باللغة الروسية، ناصر ومذكرات كمال رفعت، ورواية أرض الميعاد.

كما أصدرت كتبا باللغة الروسية عنه بالتعاون مع المركز العربي الروسي للثقافة بمدينة سانت بطرسبورج و المكتبة الوطنية بها.

وكانت وزارة الثقافة قد أقامت أمس احتفالية كبرى بدار الوثائق القومية بالفسطاط بمناسبة الذكرى المئوية لمولد الزعيم جمال عبد الناصر حضرتها الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، و وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد،و رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور أحمد الشوكى، و رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم الدكتور حسين الشافعى، و عدد من السفراء العرب و الأجانب.