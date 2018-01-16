"لجنة استئناف السياحة الروسية" تعقد أولى اجتماعاتها اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة السياحة، قرارًا رقم 42 لسنة 2018، بإنشاء لجنة لمتابعة استئناف السياحة الروسية، برئاسة الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة.

تهدف اللجنة إلى بحث استعادة السياحة الروسية من جديد، على أن تعقد أولى اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لبحث متطلبات السوق الروسي.

وضمت اللجنة من وزارة السياحة، هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومصطفى سليمة، معاون وزير السياحة، كما ضمت وزارة الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، وعن القطاع السياحي الخاص، الدكتور مصطفى خليل، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة أعمال مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتامر فاطنوس، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وعاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة.

وقال عاطف عجلان، عضو لجنة متابعة استئناف السياحة الروسية، إن اللجنة تناقش خلال اجتماعها الأول مساء غد الثلاثاء، عدة ملفات أبرزها وضع خطة عمل لزيادة السياحة الروسية، وتطوير وتفعيل برنامج العائلة المقدسة، ووضع برنامج تحفيز الطيران، ووضع خطة تسويق إلكترونية مرتبطة ببرنامج زمني لتتبع حركة السياحة الوافدة لمصر، مؤكدا أنها خطوة كبيرة تسعى لنقل السياحة المصرية بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

ووعد عجلان في تصريح لـ"مصراوي"، القطاع السياحي بتسخير أنفسهم لوضع مصر في الطريق الصحيح ومساعدة الشركات السياحية في التأهيل للتعامل مع السوق الروسي بهدف تحقيق أكبر عائد من قطاع السياحة لمصر، لافتا إلى أن الجميع متفاءل بتولي الدكتورة "رانيا المشاط" منصب وزارة السياحة، ومن المتوقع أن يكون هناك انطلاقة جيدة للسياحة المصرية خلال 2018.