نائب رئيس "حزب الجبهة" ينفي وجوده في قطر.. ويؤكد دعمه لـ"خالد علي"

كتب- مصطفى المنشاوي:

نفى مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وعضو جبهة الإنقاذ سابقًا، ما تردد بشأن هروبه خارج البلاد، أو وضعه على قائمة ترقب الوصول من قِبل السلطات الأمنية في مصر.

وقال حمدان: "كانت علاقتي قوية جدًا باللواء العصار والفريق محمود حجازي إبان ثورة يناير، لأن حزب الجبهة الديمقراطي كان متصدرًا المشهد في ذلك الوقت".

وأضاف حمدان، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، إنه كان من أكثر المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، وواجه الإخوان خلال مشاركته في جبهة الإنقاذ، لافتًا إلى أن تعليقه على الأحداث في قناة "الجزيرة" أو "الشرق"، لا يعني اتفاقه مع الإخوان، مبدياً اعتراضه على بعض الأوضاع التي يمر بها المجتمع حالياً.

وكانت 53 شخصية، أصدرت بيانًا أعلنت فيه دعمها للمحامي خالد علي، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان من أبرز الموقعين الدكتور مجدي حمدان، وسيف عبدالفتاح، وسامي كمال الدين، والفنان هشام عبدالله، والناشطة غادة نجيب، وجمال الجمل.