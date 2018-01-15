وزير التنمية المحلية: تنمية محافظات الصعيد على رأس اهتماماتي

كتب- السيد الحراني:

أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أنه سيسعى إلى الاستفادة من جميع المعلومات والبيانات التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن جميع المحافظات والقرى المصرية للاستفادة منها في عمليات تنمية نحو ٤٧٥٠ قرية بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيقوم بالبناء على ما قام به الوزراء السابقون للتنمية المحلية والاستفادة من كل نقاط القوة وما قاموا بإنجازه في كل الملفات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في أول يوم له بالوزارة خلال لقائه الصحفيين، أنه تعاون خلال رئاسته للجهاز مع كل المحافظين، ولديه علاقات مستمرة معهم وبعضهم زملاء له من قبل، ولديهم علاقات طيبة، لافتا إلى أنه سيتواصل معهم سواء في لقاءات أو زيارات أو عقد اجتماعات لعدد منهم لمناقشة المشروعات على أرض كل محافظة.

وقال الوزير إن تنمية محافظات الصعيد علي رأس اهتماماته تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، وأشار إلى أنه سيعمل بكل جهد علي تنفيذها وإحداث تنمية جيدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن نتائج البيانات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كانت تصدر دائماً بعد مرور عام ولكن لأول مرة سيتم صدورها "ربع عام"، وذلك لتغيير بعض المؤشرات بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع على الاستثمار من أجل خلق فرص عمل ودفع قاطرة التنمية، كما هو الحال بالمناطق الصناعية في كافة المحافظات المصرية.

وشدد الوزير علي أن هدفه الأول تنمية الصعيد، وخاصة الريف والقري ، واضاف اللواء أبو بكر الجندى، إنه لم يوجه أى إهانة إلى أهالى الصعيد، وأن ما كتب على لسانه تم تحريفه، مؤكدا أنه يقدر سياسة الاعتذار لأنه سمة الشجعان والواثقين بأنفسهم.

وأضاف قائلا: "كل ما قلته هو أن الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية حتى لا يضطر أبنائه إلى الهجرة الداخلية للقاهرة، ونحن نعرف جيداً كل قرية بالصعيد وما ينقصها من خدمات وسنعمل على تطويرها وخلق فرص عمل لابناء الصعيد".

وأكد الوزير أهمية دور الاعلام المقروء والمسموع لتوصيل الرسالة لكل المواطنين، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون مستمر مع كافة وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

ورداً علي ما نشر من تصريحات للوزير حول احتياج الأسرة إلى مبلغ ٤٨٢ جنيه لتتمكن في المعيشة، أكد الوزير عدم صحة ما نشر مؤكداً أن جهاز الإحصاء قام بعمل بحث في عام ٢٠١٥ علي ٢٦ الف أسرة ووجد ان قيمة خط الفقر للفرد الواحد حوالي ٤٨٢ جنيه وليس للاسرة لافتا الي انه سيسعي إلى تحسين حياة جميع المواطنين في المحافظات الي الأفضل.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عمل تقييم شامل لكل قيادة موجودة داخل الوزارة، موضحا أنه فور توليه منصب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أبقى على القيادات، بعد أن أظهروا كفاءة فى عملهم غير مسبوقة، ومن يحكم على بقاء القيادة هو عملها فقط دون أى اعتبارات شخصية.

وقال الوزير إنه مر عليه يوما واحدًا على توليه المنصب، ومن ثم من الصعب عليه بأى شكل من الأشكاب الحكم على أى شخص يعمل بالوزارة دون معرفة أو متابعة طريقة عمله.