برلمانية لوزير التنمية المحلية: "صعيد عبد الناصر لا ينتج عشوائيات"

كتب – محمود رمزي:

قالت النائبة عبلة الهواري، ممثلة محافظات الصعيد في ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، إن إصرار اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الجديد، على إهانة أبناء الصعيد، والتمسك بتصريحاته "العنصرية" والتي تحمل تمييزًا يعكس عدم إدراكه للمسئولية.

وأضافت الهواري، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين: "للأسف الشديد، لن يستطيع البرلمان التراجع عن الموافقة على التعديل الوزاري، ولكن سنحرك المجلس للإسراع بالموافقة على مشروع قانون مفوضية التمييز".

وتابعت: "التصريحات العنصرية التي تحمل تمييزًا أصبحت تخرج من المسئولين، لا المواطنين؛ لعدم إدراكهم حجم المسئولية وتأثير هذه التصريحات، وأقول لوزير التنمية لمحلية، إن صعيد الطهطاوي وعبد الناصر وطه حسين لا ينتج عشوائيات".

كان اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد، أعلن تمسكه بتصريحاته التي أثارت الجدل أمس بخصوص إنشاء مشروعات في الصعيد من أجل خلق فرص عمل، للحد من هجرتهم للبحث عن عمل في القاهرة "لعدم إنشاء عشوائيات جديدة".

وقال الجندي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بجهاز الإحصاء، "أنا بوضح كلامي نعملهم مشروعات واستثمارات توفر فرص عمل في بلدهم فنركبهم القطار يرجعوا بلادهم ويعمروها وهذه تصريحات لا تحتمل التأويل".