السيسي في المنوفية لافتتاح مشروعات تنموية -(تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالوجه البحري والدلتا.

حضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

تابع معنا تغطية خاصة لزيارة السيسي للمنوفية وافتتاح المشروعات التنموية...

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