وزير الصحة: 96% نسبة شفاء مرضى فيرس "سي" بالعلاج المصري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن مصر اعتمدت على الدواء المصري في علاج مرض فيرس سي، ووصلت نسبة الشفاء إلى 96%.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، تخفيض أسعار علاج فيرس سي بشكل كبير، فالعلاج المستورد كان يصل إلى 80 ألف دولار، أما العلاج المصري بلغ 80 دولار، لافتًا إلى عمل مسح فيروسي لـ5 ملايين مواطن مصري حتى الآن، ونستهدف الوصول إلى 50 مليون مواطن.

ويفتتح السيسي، مصنع "بشاي للحديد الإسفنجي"، وكذلك خط إنتاج لمصنع "الرباعية فورتكس"، لصناعات الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة السادات والمستشفى العسكري في شبين الكوم ومدرسة فندقية حديثة في قويسنا.

ويفتتح الرئيس عبر الفيديوكونفرانس مدرسة في ميت غمر بالدقهلية، ومستشفى كفر الشيخ، ومستشفى بنها للتأمين الصحي بالقليوبية، ومستشفى 15 مايو بحلوان بمحافظة القاهرة، ومجمع مرغم بالإسكندرية، والمجمع الأول من جامعة زويل.