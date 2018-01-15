بالصور.. موظفو "الثقافة" يستقبلون "عبد الدايم" بالورد في أول يوم بالوزارة
كتب- محمد لطفي:
وصلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الجديدة، اليوم الاثنين، إلى مقر الوزارة في أول يوم عمل لها بمكتبها الجديد بعد التعديل الوزاري المحدود الذي وافق عليه مجلس النواب أمس.
واستقبل الموظفون الوزيرة الجديدة بالورود، وأبدوا فرحتهم لاختيار القيادة السياسية لوزيرة امرأة في سابقة هي الأولى في تاريخ وزارة الثقافة.
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