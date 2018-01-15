التعليم: توزيع التغذية المدرسية في "التيرم الثاني" وإجراءات جديدة للتخزين

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بدء توزيع التغذية المدرسية على طلاب المدارس، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، موضحًا أن الوزارة تعد بيانًا تفصيليًا حول التغذية المدرسية، لطرحه على الرأي العام.

وأضاف خيري، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هناك تغييرات جذرية في طرق تخزين التغذية المدرسية؛ حرصًا على عدم تكرر أزمة تسمم بعض الطلاب.

وكانت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن التغذية المدرسية أحد أهم مكونات الحماية الاجتماعية، ومع بداية النصف الثاني من العام الحالي سيكون لدى وزارة التعليم عقود الموردين والموافقات والمواصفات من هيئة سلامة الغذاء، لكي يكون هناك تغذية جيدة تحمي الطلاب وتساهم في حضورهم وانتظامهم.

وأوقف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، العام الدراسي الماضي توزيع التغذية المدرسية، لإعادة النظر في إجراءات الإنتاج والتخزين على خلفية تسمم عدد من الطلاب بمحافظات مختلفة.