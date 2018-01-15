البرلمان يوافق على مذكرة تفاهم "مصرية - رومانية" لتأشيرات السفر الدبلوماسية

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مذكرة التفاهم المبرمة بين مصر ورومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين البلدين.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لمهمة والموقعة في بوخارست بتاريخ 29/8/2017.

وقالت اللجنة في تقريرها: إنه في إطار سعي مصر إلي تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بينها وبين دولة رومانيا، وبهدف تسهيل دخول ومغادرة مواطني الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، تم التوقيع على هذه المذكرة كخطوة نحو تقارب العلاقات الثنائية في إطار استراتيجية عامة لتعزيز التعاون بين البلدين.