السيسي عن مشكلات المصانع القديمة: "الوزير بيجي يغطس ميطلعش"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نفقد تقريبًا نحو 20% من القيمة الحقيقية للإنتاج؛ بسبب المصانع القديمة، سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال، متابعًا: "الزميل بيجي يروح غاطس ميطلعش بسبب المشاكل، دي مش مشكلة الوزير لكن مشكلة المنظومة".

وأضاف الرئيس- خلال كلمته خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بعدة محافظات، اليوم الاثنين، أننا لدينا ثروة كبيرة من المصناع منذ الخمسينات، والأزمة في تأخرها، متابعًا: "المصنع اللي من 50 سنة إنتاجه مش هيساوي مصنع من سنة 2016 أو 2017"، وضرب الرئيس مثلًا: "هل السكر المصري كصناعة منافس لصناعة السكر العالمية؟ لأ لأنها بتتحمل أعباء المصانع القديمة، إحنا كدا بنفقد القيمة المضافة للصناعة".

وأضاف الرئيس السيسي، أنه لا بد من حل كل الإشكاليات التي تواجه الصناعة المصرية، بمساعدة الجميع سواء المسؤولين أو المواطنين والعمال.​