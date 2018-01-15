أعضاء "النواب" يقفون دقيقة لتحية "عبدالناصر" في الذكرى المئوية لميلاده

كتب- أحمد علي:

وقف أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، دقيقة لتحية الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في الذكرى المئوية لميلاده، وذلك استجابة لطلب من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

ونوه عبدالعال بإنجازات عبد الناصر ودفاعه عن حقوق العدالة والمساواة ومناهضة الاستعمار، واستشهد في هذا الصدد بكلماته في هذا الشأن، قائلا: "ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد"، مؤكدا أنها "كلمات خالدة نطق بها زعيم خالد هو جمال عبد الناصر.. عاش فترة قصيرة لا تتجاوز سنوات معدودة ولكنها إذا قيست بالإنجازات وعلى رأسها التحرر من الاستعمار وإقامة العدالة والمساواة تعتبر سنوات كثيرة".

وأشار عبدالعال إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر تعرض لمحاولات لسجن إرادته الوطنية، وواجه الاستعمار والقوى الظلامية وانتصر عليها، وما زالت الأجيال تتعلم من نضاله جيلا خلف جيل.​