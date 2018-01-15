السيسي يعرض تدخل الدولة لإنشاء المدينة الصناعية بالمنوفية: "إحنا جامدين"

كتبت- ياسمين محمد:

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع إنشاء المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والذي عرض الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فيلمًا تسجيليًا عنها يستعرض مراحل إنشائها في نحو 7 سنوات، بتكلفة تقارب 2.5 مليار دولار، عارضًا تدخل الدولة بكافة الأشكال لسرعة إنجازها في غضون 3 أو 4 سنوات فقط.

جاء هذا خلال احتفالية افتتاح عدة مشروعات بعدد من المحافظات، اليوم الأثنين، من مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ووفقًا للفيلم التسجيلي، فإن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية يتضمن 5 مراحل، المرحلة الأولى: بحجم استثمارات مالية تقدر بـ237 مليون دولار، على مساحة 3 ملايين و100 ألف متر مربع، وتشمل 75 منصعًا للملابس، وتتيح فرص عمل لـ18 ألف عامل.

المرحلة الثانية بحجم استثمارات 342 مليون دولار، وينشأ عليها 85 مصنعًا، وتتيح فرح عمل لـ23 ألف عامل، المرحلة الثالثة بحجم استثمارات 456 مليون دولار، وتشمل 114 مصنعًا بحجم عمالة 30 ألف عامل، المرحلة الرابعة بحجم استثمارات 658 مليون دولار، وينشأ عليها 73 مصنعًا بحجم عمالة 39 ألف عامل، والمرحلة الخامسة بحجم استثمارات 571 مليون دولار، وينشأ عليها 142 مصنعًا، وتتيح فرص عمل لـ50 ألف عامل.

ويتم إنشاء المدينة الصناعية من خلال شراكة استراتيجية شاملة مع الجانب الصيني.

وقال الرئيس السيسي إن تكلفة هذه المشروعات قد تصل إلى 2.5 مليار دولار، وهو رقم غير كبير مقارنة بالفترة الزمنية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة بـ7 سنوات: "انا مابقتش اتخض من الأرقام دي انا بتخض من 100 مليار دولار، أو 200 مليار دولار، لإن نمونا لازم يتعاظم ويقفز في مدد زمنية أقل من ذلك"، عارضًا تدخل الدولة لتسهيل كافة الإجراءات مقابل تخفيض المدة الزمنية إلى 3 أو 4 سنوات على الأكثر.

وأضاف السيسي إنه في حالة تدخل الدولة بنصف التكلفة، لا بد أن ينتهي المشروع في عام ونصف فقط، مطالبًا الوزير بمراعاة الزيادة السكانية التي قد تقفز بنسبة 14 مليون نسمة خلال 7 سنوات.

وقال الرئيس: "احنا جاهزين ندخل بـ5% معاكم ونوفر التمويل في سنة ونص، إحنا جامدين، مصر دولة جامدة، بس لازم المشروع يخلص بسرعة".