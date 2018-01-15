السيسي لوزير قطاع الأعمال عن دعم مصانع السكر: "الجارحي هيطلع لي جيبه"
كتب – محمود مصطفى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع السكر يفقد 20% من القيمة الحقيقية للإنتاج بسبب المصانع القديمة.
ووجه السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، حديثه لخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال الجديد: "لو قلت للدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عاوز 1.8 مليار جنيه لمصانع السكر هيقوم مطلع لي جيبه"، متابعًا: "شوف هتعمل إيه وانا معاك".
وتابع السيسي: "لازم المصانع دي ترجع تشتغل تاني، وإحنا هنعمل بحكمة وإخلاص وأمانة وربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا".
وأضاف الرئيس لوزير قطاع الأعمال: "أرجو ما تكونش البداية دي صادمة لك.. ووجه الشكر لوزراء الحكومة".
كان خالد بدوي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، أمس الأحد، وزيرًا لقطاع الأعمال، خلفًا للدكتور أشرف الشرقاوي.
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