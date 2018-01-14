​سفير الاتحاد الأوروبى يمنح جوائز الفائزين بمسابقة التصوير للهواة

القاهرة- أ ش أ:

نظم وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر مساء اليوم الأحد، احتفالا لتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة العاشرة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي السنوية للهواة والتي كان موضوعها "الوجهات المفضلة في مصر".

كما نظم الوفد معرضا لأفضل 30 صورة بالمسابقة التي شارك فيها هذا العام 143 مصورا بأكثر من 400 صورة من مختلف أنحاء مصر.

وقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، خلال الاحتفال، إنه سعيد بالعدد الكبير من الصور التي تم تقديمها في المسابقة وجودتها؛ حيث تظهر جمال وتنوع مصر، وتشجع تلك الصور الرائعة على زيارة "أم الدنيا" مصر والتمتع بوجهاتها وآثارها الساحرة.

ومنح السفير سوركوش الفائز الأول فريد محمود عابدين عدسة تصوير تلائم نوع الكاميرا الخاصة به.. وحصل الفائز الثاني أحمد بدر عبد العظيم على عدة إضاءة تستخدم في التصوير، بينما فاز صاحب المركز الثالث مصطفى بشار الشوربجي بفلاش متوافق مع نوع الكاميرا الخاصة به.

كما منح السفير سوركوش المشاركين أصحاب أفضل 30 صورة شهادات تقدير وكتالوج مطبوعة فيه أعمالهم.. وأصدر وفد الاتحاد الأوروبي تقويما لعام 2018 عرض فيه أفضل 12 صورة في المسابقة.

يذكر أن أعضاء لجنة التحكيم النسخة العاشرة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي هم أشرف طلعت، وشيماء علاء، وأحمد مصطفى.. ويعمل أشرف طلعت مصورا محترفا لدى مجلة ناشيونال جيوجرافيك، وعُرضت أعماله في العديد من دول العالم، وحاز العديد من الجوائز مثل لقب "مصور العام" في مسابقة فينيسيا للتصوير عام 2005، وحصل أحمد مصطفى على العديد من الجوائز ضمن مشاركاته في مسابقات متعددة؛ منها مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير، بالإضافة إلى فوره بلقب "مصور العام" من نادي "إن فوكاس" للتصوير عام 2014.. وتعمل شيماء علاء فنانة ومصورة محترفة، وشاركت في العديد من المسابقات والمعارض، كما حازت على جوائز عدة منها الجائزة الكبرى في مسابقة الشارقة للتصوير عام 2014.