​وزير الصحة يبحث مع نظيرته البوروندية تعزيز التعاون في مجال الدواء

كتب- أحمد جمعة:

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، مساء اليوم الأحد، ووزيرة الصحة البوروندية جوسيان نيجيمبير، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة والدواء، وذلك بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية في جميع المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد - في تصريح مساء اليوم - أن اللقاء تناول طلب الجانب البوروندي الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في علاج مرضى فيروس "سي"، والاستفادة من الأدوية المصرية التي أثبتت نجاح وفاعلية تخطت الـ96%، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع إحدى الشركات الوطنية للتعاون مع بوروندي في هذا المجال.

وأشار إلى موافقة الوزير على طلب الجانب البوروندي تدريب أطبائهم في التخصصات الطبية المختلفة في مستشفيات مصر، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى إيفاد أطباء مصريين إلى بوروندي لتدريب الأطباء هناك وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف أن وزير الصحة رحب بطلب من الجانب البوروندي لشراء تجهيزات طبية من المصانع المصرية - والتي يبلغ عددها 67 مصنعا - وذلك بالتنسيق مع غرفة صناعة الأجهزة الطبية المصرية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون في هذا المجال تلبيةً لاحتياجات بوروندي من المستلزمات والأجهزة الطبية، كما سيتم تدريب مهندسي بوروندي في مجال صيانة الأجهزة في مصر؛ للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.