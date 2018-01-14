​في أول تصريحاتها.. "المشاط": "سأعمل على جعل وزارة السياحة نموذجاً يحتذى"

كتب- يوسف عفيفي:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحية، أهمية العمل الجماعي والتنسيق المتكامل لإنجاح المنظومة السياحية، لافتة إلى أنها ستقوم خلال الأيام القليلة التالية بعقد لقاءات مع القطاع الخاص ومستثمري السياحة.

وأوضحت الوزيرة في أول تصريحاته، بعد اجتماعها بمسئولي القطاعات وقيادات الوزارة، مساء الأحد، أنها تولي اهتماماً كبيراً لخلق هيكل إداري، وقوانين تجعل وزارة السياحة المصرية نموذجاً يحتذى فى كيفية إدارة المنظومة السياحية، مشيرة إلى أن مصر تزخر بكنوز طبيعية، وتراث حضاري وثقافي فريد ما يضعها في مكانة سياحية عالمية متميزة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك بالفعل تحسنًا كبيرًا في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، متمنية أن تعود مصر إلى مكانتها السياحية التي كانت عليها وتنجح الوزارة في تحقيق المردود الاقتصادي من السياحة الذي يسهم في زيادة الدخل القومي.

وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عقب أدائها اليمين الدستورية، إلى ديوان عام وزارة السياحة بالعباسية لتسلم مهام عملها رسميا، وعقدت اجتماعًا مع قيادات ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة.