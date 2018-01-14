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​رسالة من بابا الفاتيكان لوزير الأوقاف بمناسبة اليوم العالمي للسلام

11:27 م الأحد 14 يناير 2018
​رسالة من بابا الفاتيكان لوزير الأوقاف بمناسبة اليوم العالمي للسلام

البابا فرنسيس

كتب - محمود مصطفى:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، رسالة من البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، أكد فيها الحاجة إلى تعزيز التضامن، والأخوة، والتوق للخير بين المسلمين والمسيحيين، بمناسبة اليوم العالي للسلام.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات له مساء الأحد، إن الرسالة تحمل دعوة للحوار والعمل المشترك في خدمة الإنسانية، مضيفًا أن البابا قال في رسالته إن "الحوار والتعاون في الواقع يشكلان ضرورة وواجبًا خاصًا بالمجتمع الدولي".

وثمن وزير الأوقاف الرسالة، ورحب بها، مؤكدًا أنه سيرد عليها بكل تقدير وبما يعزز قيم الحوار ويسهم في تحقيق السلام العالمي.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف اليوم العالمي للسلام الفاتيكان البابا فرنسيس

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