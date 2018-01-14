قبل 24 ساعة من القبض عليه.. محافظ المنوفية يعاقب 3 موظفين بسبب الفساد

كتب - محمود رمزي:

قبل 24 ساعة من إلقاء القبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط، أصدر الأخير بيانًا أعلن فيه وقف فيه 3 عاملين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور في إصدارهم ترخيص لأحد المواطنين بالخطأ.

وذكر بيان للمحافظة أمس السبت، أن الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قرر وقف مدير التنظيم، مهندس تنظيم، فني تنظيم، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر لإصدارهم ترخيص لأحد المواطنين بالخطأ، مع التشديد بسرعة إزالة الجزء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الموجودة بالترخيص.

وجاء بالبيان أن المحافظ شدد على ضرورة مكافحة الفساد الإداري بكافة صوره والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة والمواطنين.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت اليوم الأحد، القبض على هشام عبدالباسط محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد- حسبما أفادت في بيان مقتضب.

وقال مصدر قضائي لمصراوي، إنه سيتم إخضاع محافظ المنوفية هشام عبدالباسط ورجلي الأعمال المقبوض عليهم في قضايا فساد للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء غدًا الاثنين.

وذكرت مصادر بالهيئة في وقت سابق لمصراوي، أنه جرى القبض على المحافظ بعد انتهائه من جولة تفقدية قام بها اليوم لمدينة السادات عصر اليوم.

وأضافت المصادر أن المحافظ ورجلي الأعمال المقبوض عليهم متورطون في أكثر من قضايا فساد بشأن تسهيل المحافظ تقنين مساحات من الأراضي في صحراء المنوفية لصالح "رجلي الأعمال، لافتًا إلى المحافظ تربطه علاقة قرابة مع أحد رجال الأعمال المتهمين.