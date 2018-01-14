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مصادر تكشف تفاصيل القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال

09:55 م الأحد 14 يناير 2018
مصادر تكشف تفاصيل القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال

هشام عبدالباسط

كتب - محمد سامي:

كشفت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية، أن ضباط الهيئة ألقوا، عصر اليوم الأحد، القبض على محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، بعد انتهائه من جولة تفقدية قام بها، اليوم، لمدينة السادات.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن المحافظ ورجلي الأعمال المقبوض عليهم متورطون في أكثر من قضية فساد، بشأن تسهيل المحافظ تقنين مساحات من الأراضي في صحراء المنوفية لصالح "رجلي الأعمال، لافتًا إلى أن المحافظ تربطه علاقة قرابة مع أحد رجال الأعمال المتهمين.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال، لتورطهم في وقائع فساد - حسبما أفادت في بيان مقتضب.

وكانت الهيئة أعلنت، الخميس الماضي، عن ضبطها 12 قضية فساد منذ بداية عام 2018، حيث ألقت خلالها القبض على عدد من المسئولين الحكوميين المتورطين في مخالفة القانون وقبول وطلب الرشوة.

الرقابة الإدارية شام عبدالباسط لمنوفية ضية فساد

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