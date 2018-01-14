مصدر قضائي: التحقيق مع محافظ المنوفية أمام نيابة أمن الدولة غدًا

كتب - محمود رمزي:

قال مصدر قضائي، إن محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، ورجلي الأعمال المقبوض عليهم في قضايا فساد، سيخضعون للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء غدًا الاثنين.

وذكرت مصادر بالهيئة في وقت سابق لمصراوي، أنه جرى القبض على المحافظ بعد انتهائه من جولة تفقدية قام بها اليوم لمدينة السادات عصر اليوم.

وأضافت المصادر أن المحافظ ورجلي الأعمال المقبوض عليهم متورطون في أكثر من قضايا فساد بشأن تسهيل المحافظ تقنين مساحات من الأراضي في صحراء المنوفية لصالح "رجلي الأعمال، لافتًا إلى أن المحافظ تربطه علاقة قرابة مع أحد رجلي الأعمال المتهمين.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد- حسبما أفادت في بيان مقتضب.

كانت الهيئة أعلنت، الخميس الماضي، عن ضبطها 12 قضية فساد منذ بداية عام 2018، وقد ألقت خلالها القبض على عدد من المسئولين الحكومين المتورطين في مخالفة القانون وقبول وطلب الرشوة.