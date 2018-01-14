حزب "النور" يكشف حقيقة دعمه لمرتضى منصور في انتخابات الرئاسة

كتب– محمود رمزي:

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن حزبه لم يتفق مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على منحه توكيلات من نواب الكتلة البرلمانية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف مخيون، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه فوجئ بظهور مرتضى على الفضائيات وإعلان ترشحه للرئاسة، وتوجهه للبرلمان لبحث جمع التوكيلات من النواب خاصة أعضاء حزب النور.

وأوضح مخيون أن نواب الحزب لم يقرروا منح مرتضى أو غيره من المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم للرئاسة أي توكيلات.