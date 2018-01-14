ضبط 1904 قضية تموينية و7 مصانع ومخازن مواد غذائية فاسدة بالجيزة

كتب- السيد الحراني:

ضبطت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين 1904 قضيه تموينية متنوعة بمضبوطات 98 طن مواد غذائية وتموينية، خلال حملات على المحلات والأسواق والمصانع والمخابز والبدالين التموينيين.

وكلف اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، مديريه ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين ومحاصرة جشع بعض التجار المتلاعبين في أسعار السلع الغذائية ومراقبة السوق.

وكشف تقرير تلقاه المحافظ من العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة بضبط 321 قضية تموينية لعدم حمل شهادة صحية و329 لعدم الإعلان عن الأسعار و134 قضية لإدارة منشأة بدون ترخيص و153 قضية بيع أعلى من السعر الرسمي.

وحسب بيان للمحافظة، اليوم الأحد، أوضح التقرير ضبط 791 قضية تموينية لبدالين تموينيين ومخابز بلدية ومطاحن بعد ارتكابهم مخالفات تموينية.

وأعلن مدير مباحث التموين، ضبط 7 مصانع ومخازن مواد غذائية وصناعية وزراعية غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة بمضبوطات بلغت 38 طن بنطاق مركزي البدرشين وأطفيح ومدينة أكتوبر وحي بولاق الدكرور.

وأضاف: ضبطت الحملات 50 ألف عبوة مستحضرات تجميل وعطور ومواد تستخدم في الأغراض الصناعية تسبب أمراضًا سرطانية لدى مصنع بحي العمرانية.​