مصادر برلمانية: أبوبكر الجندى وزيرا للتنمية المحلية فى التعديل الوزاري الجديد

كتب- أحمد علي:

كشفت مصادر برلمانية، أن اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيتولى حقيبة التنمية المحلية، خلفا للدكتور هشام الشريف، في التعديل الوزاري المقرر الإعلان عنه في الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

يأتي ذلك فيما يظل المهندس شريف إسماعيل، في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء - حتى لا يكون هناك لغط دستوري في إجراء تغيير وزاري قبل الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للمصدر فإن المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، سيظل في موقعه قائما بالأعمال، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.​