نائب رئيس جامعة الإزهر يتابع امتحانات "التيرم الأول" في الوجه البحري (صور)

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كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، أعمال الامتحانات بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

وشملت الجولة التفقدية المدينة الجامعية ومرافقها؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للطالبات، وتابع امتحانات كليات أصول الدين واللغة العربية بالمنوفية وكليات القرآن الكريم وأصول الدين والشريعة بطنطا.

وتفقد أبوهاشم لجان اﻻمتحانات بالكليات، واطمأن على مستوى أسئلة الامتحان وعدم خروجها عن المشروح بالمحاضرات، وتأكد من عدم وجود أي شكوى من الطلاب والطالبات، مشددًا على ضرورة توفير المناخ المناسب داخل لجان الامتحانات.

وأعرب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري في نهاية الجولة، عن تقديره لمستوى الانضباط، وكذلك الالتزام التام الذي تشهده الكليات، مشيداً بمستوى كفاءة المنشآت والمرافق داخل الكليات.