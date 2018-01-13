نائبة وزير السياحة توضح حقيقة شمول التعديل الوزاري لـ "يحيى راشد"​

كتب - يوسف عفيفي:

أكدت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، عدم وجود معلومات داخل ديوان الوزارة تؤكد تغيير الوزير يحيى راشد ضمن التعديل الوزاري المرتقب، موضحة أن الوزير سوف يحضر إلى مكتبه صباح الأحد.

وأوضحت "رجب" لمصراوي، أنها تواصلت مع الوزير صباح اليوم للتحضير لعقد الاجتماعات غدا الأحد للنظر في القضايا المطروحة بشأن السياحة ومناقشة حضور مصر في المعارض الدولية المقرر مشاركة الوزارة وهيئة تنشيط السياحة فيها خلال الشهر الجاري.

وقالت نائبة وزير السياحة، إن "راشد" سيجتمع غدًا مع رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري، للترتيب للمشاركة في معرض "fitur"، الذي يقام في إسبانيا خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير الجاري.