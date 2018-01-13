شكوى لـ"الوطنية للانتخابات" ضد "شهر عقاري بالدقي" لرفضه توكيلات لـ"عنان"

كتب - محمود رمزي:

تقدم حزب مصر العروبة الديمقراطي، بشكوى للهيئة الوطنية للانتخابات، ضد مكتب الشهر العقاري بالدقي، اليوم الأحد.

وقال سامي بلح، الأمين العام للحزب، إن المكتب يرفض تحرير توكيلات مؤيدة لترشيح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة من قبل بعض المواطنين، بحجة واهية وغير حقيقية وغير قانونية.

وأضاف عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم السبت، أن "المكتب ادعى أن اسم الفريق سامي عنان غير مدرج ضمن الأسماء المرشحة للانتخابات".

وطالب "بلح" المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة تلك العقبات والمشكلات التي تحول بين المواطنين وبين تمكنهم من عمل توكيلات تأييد للفريق سامي عنان.